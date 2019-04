VIDÉO - "Pastèque" contre "melon" : Raphaël Glucksmann répond aux piques de Yann Moix sur son couple avec Léa Salamé

Œil pour œil… Alors qu'il était invité ce lundi matin sur le plateau d'"Audrey & Co" sur LCI, Raphaël Glucksmann a pu dire à son tour tout le bien qu'il pensait de Yann Moix. Il y a quelques semaines le chroniqueur s'était ouvertement moqué, sur le même plateau, du choix de Léa Salamé de se retirer de la couverture des élections politique européennes pour ne pas porter préjudice à son compagnon, tête de liste du Parti Socialiste. "Il y a un proverbe que j'adore, c'est : 'Ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand'. Qu'elle ne se donne pas non plus toute l'importance qu'elle n'a pas", avait balancé Yann Moix dans "Audrey & Co" le 19 mars dernier. Tout en précisant qu'il adorait "Raphaël et Léa", il ne s'était pas privé de leur envoyer des piques bien senties.





"J'ai l'impression que les deux ont gentiment pris le melon en fait. Ce sont des gens que j'adore intimement mais je les vois se 'melon-iser' de semaine en semaine. Il faudrait vraiment qu'ils cessent de s'oublier en eux-mêmes et qu'ils regardent ce qu'ils sont : des gens intelligents (…) mais qui n'ont pas l'importance qu'ils s'octroient", concluait-il.