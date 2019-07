Tollé suscité par sa "blague" sur le viol : Jean-Marie Bigard estime s'être fait "poignarder" par Muriel Robin

Jean-Marie Bigard est très remonté. Invité dans l'émission "Ça va faire du bruit" ce dimanche 21 juillet sur LCI pour parler de sa nouvelle pièce "Dernier tour de piste", l'humoriste est revenu sur le tollé suscité par sa "blague" sur le viol dans "Touche pas à mon poste", le 11 février dernier sur C8. Une vanne de mauvais goût qui lui a valu plusieurs signalements auprès du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA), ainsi que l'annulation de la tournée "Var-Matin" à laquelle il devait participer.





"Quand monsieur Jean-Marc Pastorino me fout dehors de la tournée, il me punit. Et pour le peuple tout entier, si je suis puni, c'est que je suis coupable ! [...] Je suis dans une affaire de viol ! Oh ! J'ai raconté une blague !", s'est emporté Jean- Marie Bigard, qui en a profité pour revenir sur la réaction de Muriel Robin, qui n'avait pas hésité à écrire sur Facebook : "Bigard doit être puni".