VIDÉO - Poppy Montgomery de retour dans "Reef Break" : "Je voulais être maître de mon propre destin"

INTERVIEW - L’actrice popularisée par "FBI : Portés disparus" et "Unforgettable" revient planche de surf à la main, ce vendredi 3 juillet sur M6, dans une série estivale tournée dans son Australie natale. Elle nous avait fièrement parlé de sa casquette de productrice lors du Festival de télévision de Monte-Carlo l’an dernier.

"Soleil, sexe et surf". Elle s'amuse à ne chercher que des mots commençant par la lettre "s" quand on lui demande de nous pitcher son nouveau projet. Dans "Reef Break", Poppy Montgomery change de camp. Celle que le grand public a découverte en enquêtrice dans "FBI : Portés disparus" et "Unforgettable" revient sur M6 ce vendredi 3 juillet en ancienne cambrioleuse contrainte de collaborer avec la police dans un archipel fictif du Pacifique. "J'adore l'idée d'être une criminelle qui est coincée dans un triangle amoureux très sexy. J'adore que ses deux amants soient flics", nous glisse-t-elle lorsque nous la rencontrons au Festival de télévision de Monte-Carlo l'an dernier. "Ce n'est pas une série policière sombre. C'est drôle, c'est sympa et ça ne se prend pas au sérieux", insiste-t-elle, citant parmi ses inspirations "Drôles de dames", "21 Jump Street", "La Croisière s'amuse" et "L'Île fantastique".

Le ton est enjoué, le sourire toujours présent. Difficile de croire que l'actrice arrive à peine d'un voyage d'une trentaine d'heures, qui l'a menée de Brisbane au tapis rouge de Monaco. Car c'est en Australie que "Reef Break" s'est tourné pendant plus de six mois. "La Gold Coast a une beauté très unique, on dirait vraiment un paradis tropical", souligne Poppy Montgomery qui a profité de ce tournage pour faire découvrir son pays natal à ses cinq enfants. "J'oublie parfois moi-même que je suis australienne", s'amuse-t-elle. On a aussi fini par se dire que M6 avait oublié la série dans ses tiroirs. Alors qu'elle en est à l'origine. "La France a mis une option avant tout le monde. Grâce au fort soutien des fans de 'FBI : Portés disparus' et 'Unforgettable', M6 a été notre premier acheteur. C’était très excitant pour nous", nous explique la comédienne, ravie aussi de partager sa première expérience de productrice.

Annulée aux Etats-Unis, la série pourra-t-elle être sauvée par la France ?

"Vous savez ce que j’ai appris ? La production est quelque chose de vraiment très lent. D’habitude, je ne suis que l’actrice. Tout a déjà été validé, on ne fait qu’arriver sur le plateau et les caméras commencent à tourner. Mais pour arriver à ce moment-là, oh mon dieu, c’est un processus très long ! Quand M6 a rejoint le projet, on a annoncé qu’on mettait la série en développement mais ça ne veut pas dire que vous allez finir par la tourner", détaille-t-elle. Au final, la série a mis trois ans à voir le jour. Et encore une année supplémentaire pour arriver à la télévision française.

ABC/ M6

Un travail de longue haleine pour Poppy Montgomery, qui s'était fait très discrète sur les écrans depuis la fin de "Unforgettable" en 2016. A-t-elle enfilé la casquette de productrice sur "Reef Break" parce qu'elle n’était pas satisfaite des rôles qu’on lui proposait ? "Non, on m’a proposé de supers rôles", réplique-t-elle. "Je voulais juste être maître de mon propre destin. Je tourne dans les séries des autres depuis que j’ai 17 ans. C'est un milieu que je connais très bien et je voulais aller plus loin. Je voulais avoir mot à dire sur la direction que prenaient les choses et apprendre comment produire une série dès le départ", affirme-t-elle.

Première commande de la chaîne française à un grand network américain, "Reef Break" a été diffusée l'été dernier sur ABC qui a choisi de ne pas la renouveler pour une deuxième saison. Le public français pourra-t-il sauver la surfeuse du naufrage ? Il l'avait déjà fait pour "Unforgettable" alors nul doute que Poppy Montgomery suivra de très près les chiffres d'audiences de M6 samedi matin.

Delphine DE FREITAS