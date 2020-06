VIDÉO - Pourquoi on adore "Queer Eye", qui cartonne avec sa 5e saison sur Netflix

Chaque nouvelle saison est prise d’assaut sur Netflix, à commencer par la dernière, mise en ligne la semaine dernière, qui figure déjà dans les programmes de la plateforme les plus regardés. Depuis 2018, Antoni, Karamo, Tan, Bobby et Jonathan nous régalent à chaque épisode de "Queer Eye", à coup d'interventions enjouées auprès de personnes désœuvrées, à la recherche d'un coup de pouce pour se (re)trouver.

Dans cette émission on parle déco, fringues, soins capillaires, cuisine mais pas que : la force de ce programme, au-delà de son casting de qualité, c'est aussi d'inviter à la réflexion. Par le prisme de l'empathie et de la bienveillance, chaque épisode se révèle au final être une réflexion sur l'acceptation de soi et de l'autre, bien au-delà des frontières de la communauté LGBTQ+... Et en ces temps difficiles, ça fait du bien non ? Retrouvez toutes les raisons qui font qu'on adore ce programme dans notre vidéo ci-dessus !