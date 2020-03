VIDÉO - "The Voice" : la voix "extrêmement particulière" d'Ana ne pouvait pas mieux clôturer les auditions à l'aveugle

"Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'ai commencé la musique à ce moment-là, du coup je me suis intégrée avec ça. J'ai l'impression qu'on m'écoute plus quand je chante que quand je parle. De toute façon, je ne parle pas beaucoup...", commente celle qui a passé son enfance au Portugal. Il a suffi d'une participation à une scène ouverte dans un bar-restaurant pour la propulser dans le concours de chant de TF1. Le patron de l'établissement a envoyé une vidéo d'elle à la production, sa voix a fait le reste.

Ils sont 109 à être passés sur scène avant elle. Mais Marc Lavoine l'assure, aucun ne ressemblait à Ana. Pas parce que la jeune femme arbore une coupe courte bleue mais parce qu'elle possède un timbre singulier qui pourrait faire d'elle l'un des talents à surveiller de près cette saison. "'The Voice', c'est la plus grande chose que j'ai faite dans ma vie", explique l'adolescente de 16 ans qui s'est installée en France il y a 7 ans sans parler un mot de français.

Il y a une folie chez toi qui me fait peur, je l'avoue, mais qui me plaît

Il y a une folie chez toi qui me fait peur, je l'avoue, mais qui me plaît - Amel Bent

Ana se présente à son audition à l'aveugle avec le titre "Ta reine" d'Angèle. Un "challenge" car "c'est vraiment compliqué de chanter en français pour" elle. "Je ne suis pas à l'aise du tout", explique-t-elle avant de se lancer. Et de provoquer une bataille de tous les instants entre Lara Fabian et Amel Bent, dernières coachs à pouvoir encore compléter leurs équipes à l'instant T. Elles appuient en même temps sur le buzzer et se lèvent à l'issue de la prestation. La chanteuse belge salue le choix du morceau, qui raconte l'amour d'une jeune femme pour une de ses amies. "C'est un thème pour lequel je ne cesserai jamais de militer, de m'acharner, pour que continue d'exister des voix, des textes qui feront avancer les choses", insiste-t-elle.

Elle salue la "voix extrêmement particulière" d'Ana tandis qu'Amel Bent souligne le "mystère" qu'elle a mis dans son interprétation. "Je t'ai trouvée très pudique dans la manière que tu as eu de chanter cette chanson qui est très explicite. Je t'ai trouvée très implicite. T'es restée dans ta bulle, dans ton monde. Ton monde a l'air de partir un peu dans tous les sens. Il y a une folie chez toi qui me fait peur, je l'avoue, mais qui me plaît", détaille-t-elle. "Je sais que tu vas apporter une audace, un piment, un grain et j'ai envie d'entendre ce que tu as à dire", ajoute-t-elle. Des mots qui ont convaincu l'adolescente, dernière à rejoindre son équipe. Elle s'excuse même auprès de Lara Fabian qui, pour la première fois de l'histoire de l'émission, va affronter les battles avec un talent en moins par rapport à ses concurrents.