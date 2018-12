"L’Aventure Robinson" sur TF1 : les touchantes confessions de Marine Lorphelin et Vincent Lagaf'

"Je n’en avais jamais parlé, je n’avais jamais répondu aux interviews sur ce sujet parce que je n’en ressentais pas le besoin", nous avait expliqué la jeune femme." Je n’avais pas non plus envie de créer un buzz autour de ça. Mais là, avec Vincent, on a partagé de bonnes expériences de nos différents parcours, comme aussi des déceptions et des choses un peu plus profondes, un peu plus difficiles à vivre."





"Vincent s’est confié, je me suis confiée", avait poursuivi Marine. "C’était vraiment un échange, un partage (…) Après je me suis dit que peut-être c’était bien d’exorciser. Et de faire passer un message aussi. Une agression, ça arrive à tout le monde et ça m'a donné l'occasion dire aux jeunes femmes : ‘faites attention, ne soyez pas trop naïves. Tout n'est pas rose'." Des mots similaires à ceux qu'elle emploie face à Vincent Lagaf dans l'émission.