VIDÉO – "Big Little Lies" : découvrez la bande-annonce de la saison 2 avec Meryl Streep en guest-star

Alors que HBO a donné le coup d'envoi de la 8e et dernière saison de "Game of Thrones" ce dimanche 14 avril, la chaîne en a également profité pour dévoiler la bande-annonce très attendue de la saison 2 de "Big Little Lies". Les héroïnes de Monterey feront leur grand retour le 9 juin prochain aux Etats-Unis et en France (sur OCS) pour 7 épisodes qui s'annoncent mouvementés.





On retrouve donc Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Bonnie (Zoé Kravitz) et Renata (Laura Dern) en bien mauvaise posture. Alors que Perry (Alexander Skarsgard) a trouvé la mort à la fin de la saison 1, les cinq amies vont devoir tout faire pour protéger leur petit secret et conserver leur amitié. Tout cela ne va pas être aisé puisque Mary Louise (Meryl Streep, excusez du peu), la mère de Perry, débarque à Monterrey en étant bien déterminée à découvrir ce qu'il s'est passé.