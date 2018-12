VIDÉO – "Big Bounce, la course de trampoline" : Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand ont "beaucoup rebondi !"

Pour la première fois, ils présentent une émission ensemble. Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand sont à la tête de "Big Bounce, la course de trampoline", le nouveau jeu que TF1 lancera le 4 janvier prochain. Inspiré d'un format allemand à succès, ce programme dans la veine de "Ninja Warrior" propose à des candidats de s'affronter sur un parcours de trampolines. Un programme à la fois divertissant et spectaculaire, comme nous l'ont expliqué les animateurs entre deux fous rires.





"On a beaucoup rebondi !", s'amuse Christophe Beaugrand". "Ah ça, on n'a pas arrêté !", renchérit Laurence Boccolini. "C'est parce qu'il y avait plein de… trampolines !". Si le but de l'émission est de se divertir en famille, le gagnant de ce parcours du combattant sur ressort repartira avec une belle somme. "Au bout, il y a quand même 50 00 euros", souligne l'ex-présentatrice du "Maillon faible".