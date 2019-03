VIDÉO - En maillot de bain par -15°C : Vincent Lagaf nous raconte sa drôle d'expérience dans "Stars sous hypnose"

L'hypnose, ça le connaît. "J'ai arrêté de fumer grâce à ça", explique Vincent Lagaf. Mais jamais il n'avait été confronté au champion toutes catégories de la discipline, Messmer. Pour "Stars sous hypnose", diffusé ce vendredi 1er mars sur TF1 à 21h, l'animateur a joué bien malgré lui avec le chaud et le froid en passant notamment 15 minutes en plein milieu d'un bar de glace dont la température était plus proche des -15°C que des 30°C qu'il pensait ressentir.





"Je vais beaucoup dans le désert et je suis pratiquement tous les ans en Finlande, donc je suis plutôt habitué à une amplitude de 45 degrés. Mais là, c'était assez incroyable", a-t-il reconnu lors d'une projection en petit comité organisée avec Arthur. Pourtant, il ne "se souvient pas de tout". "En voyant l'émission, je me suis dit 'ah oui, y a eu ça, y a eu ça, y a eu ça...' En revanche, un truc est absolument indéniable : quand on sort d'hypnose, on est épuisé. Comme si on venait de faire une sieste d'un quart d'heure, 20 minutes. On est dans le potage", nous explique-t-il.