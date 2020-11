VIDÉO - "Je ne compte même plus les demandes en mariage !" : les confidences de Loïc de "Koh-Lanta"

En larmes après l’élimination de son grand copain Bertrand-Kamal, le candidat décédé en septembre des suites d’un cancer du pancréas , le jeune homme a relevé la tête et pris son destin en mains au fil des épisodes pour se hisser ce soir aux portes de la finale, face à Lola, Alexandra, Dorian, Brice et Angélique. Se voyait-il aller aussi loin dans l’aventure ?

Il est arrivé aux Fidji avec son sourire, son physique et sa bonne nature de Savoyard. Du haut de ses 20 ans, Loïc a rapidement fait l’unanimité auprès de ses équipiers de l’Est. Puis lors de réunification, il a impressionné l’ensemble des candidats par son calme et sa sérénité, refusant de sacrifier lors de la célèbre négociation des Ambassadeurs face à l’énergique Hadja.

"Quand on arrive à Koh-Lanta, c’est l’objectif de tout le monde d’aller le plus loin possible. Après, est-ce qu’on va y arriver, ce n’est pas du tout sûr", confie-t-il à LCI.fr dans la vidéo ci-dessus. "Là je suis super content d’être dans les six derniers. Après c’est la ligne droite pour l’orientation et les poteaux, donc il ne faut rien lâcher !".

Pour de nombreux téléspectateurs, Loïc est l’un des candidats qui a le plus gagné en maturité au cours de l’émission. "Je pense que c’est l’aventure en elle-même qui forge le caractère et qui nous fait prendre un peu plus de responsabilités", estime-t-il. "On a beaucoup plus de poids sur les épaules. C’est peut-être ça qui a fait que j’ai pris en maturité. En calme aussi."