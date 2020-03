VIDEO - Le Kestuf' de Shy'm : "Avec 'Profilage', je sais que je suis attendue au tournant"

Ne l'appelez plus Shy'm. Ce jeudi 12 mars, c'est Tamara Marthe qui fait ses débuts de comédienne dans la saison 10 de "Profilage" sur TF1. La chanteuse s'est glissée dans la peau d'Elisa Bergman, une jeune femme à la fois insaisissable et sacrément culottée qui va s'improviser psycho-criminologue aux côtés du capitaine Rocher (Philippe Bas).

"Elisa, elle est très mystérieuse de par son passif, de par sa vie et le fait qu'elle se retrouve dans un milieu très droit, très rigide qui est la DPJ", explique Shy'm, invitée du Kestuf' de LCI. "Elle se retrouve à être collègue avec des policiers et à devoir mener des enquêtes alors qu'elle a un passif très douteux et un peu illégal".

Artiste touche à tout, Shy'm rêvait depuis longtemps de s'essayer à la comédie. Alors quand TF1 l'a approchée pour "Profilage", elle a foncé, sans trop y croire. "Quand j'ai passé les castings, je me disais que ça n'irait pas jusqu'au bout mais que c'était une bonne façon de me tester et de savoir où j'en étais. Et j'ai été prise !", se réjouit la jeune femme de 34 ans.