VIDÉO - "The Voice 8" : la leçon d'humilité de Gage, ancienne gloire des années 2000, nous a touchés en plein cœur

Soprano est le premier à buzzer, quelques secondes seulement après le début de l'audition à l'aveugle. "Je me suis dit que j'avais déjà entendu cette voix !", lance-t-il avant d'être rapidement rejoint par Jenifer, Julien Clerc et Mika. "C'est énorme de te voir là. C'est quelqu'un avec un cœur comme ça, qui chante depuis des années. Tes larmes là, ça prouve tout le parcours et toute la puissance", poursuit le Marseillais, qui a croisé la route de Gage il y a quelques années.





A deux reprises, Julien Clerc parle de "perfection" et souligne son "aisance physique et musicale". Jenifer fait elle dans le jeu de mots : "Tu as le gène musique et s'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir". C'est finalement Mika qui parvient à convaincre le Canadien de rejoindre son équipe. Un duo qui, on l'imagine déjà, devrait faire des étincelles.