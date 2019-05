VIDÉO - "The Voice 8" : London Loko et Albi, premiers deux talents d'une même battle à se qualifier pour les lives

Pour ce face-à-face décisif, le coach britannique, plus malicieux que jamais, a demandé à ses deux talents de reprendre "Hit Sale", le titre déjanté (et coquin) que le jeune groupe français Therapie Taxi interprète à l’origine avec le rappeur belge Roméo Elvis. London Loko et Albi ont beau afficher une certaine aisance sur scène, ces deux grands timides dans la vie ont dû travailler dur pour briser la glace et s’approprier ce morceau très chaud.





L'ensemble des coachs a été séduit par leur prestation. "C'était très agréable", a estimé Jenifer qui a trouvé la jeune femme"très intrigante". Mais pour Julien Clerc "la chanson appartenait à Albi". Soprano est venu "mettre de l'huile sur le feu". "Albi, plus tu lui mets du challenge et plus il aime ça (...). London Loko a habité la chanson", a-t-il ajouté en précisant qu'il aurait opté pour Albi. Mika a qualifié leur prestation de "fascinante", "qui provoquait beaucoup de questions".