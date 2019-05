VIDÉO - "The Voice 8" : Soprano tente un coup de poker en formant un trio inédit pour les lives

Ils ont redonné toute leur signification au terme "battle", emprunté par "The Voice" à la musique urbaine. Le rappeur Mayeul et le duo de beatboxeurs Scam Talk ont été mis face à face par Soprano samedi 4 mai. Objectif ? Décrocher l'une des quatre places disponibles pour les lives. Mais plus qu'un duel, c'est une interprétation en totale symbiose qu'ont livré les trois talents sur "Paradis" d'Orelsan. De quoi impressionner l'ensemble des coachs.





"Rarement une prestation m'a fait changé d'avis comme ça. Je partais avec une sympathie profonde pour Mayeul, que j'ai aimé beaucoup depuis le début. Mais en milieu de prestation, il y en a un des trois qui est sorti du lot tout d'un coup. Je pense que vous vous êtes révélé dans cette battle", a lancé Julien Clerc à Goatenberg, l'un des membres de Scam Talk. Jenifer penche aussi pour le groupe bordelais.