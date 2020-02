VIDÉO - "The Voice 2020" - "Quand vous avez chanté, j'entendais Céline Dion, Lara Fabian et Maurane" : Nathalie a bluffé les coachs

COUP DE CŒUR - Elle se présente un an après sa soeur Virginie Vetrano, qui avait atteint les battles dans l'équipe de Julien Clerc. Nathalie Vetrano, 53 ans, a touché en plein cœur les coachs avec sa reprise de "I'll Never Love Again" de Lady Gaga. Une prestation qui lui a valu d'être comparée à trois grands noms de la chanson francophone.

Chez les Vetrano, la musique est une affaire de famille. Virginie, la cadette, a représenté la France à l'Eurovision sous le nom de Lisa Angell avant de tenter sa chance à "The Voice". Son élimination à l'issue des battles l'an dernier a donné des idées à son aînée Nathalie, 53 ans. "Je me suis dit, pourquoi pas moi ?", explique-t-elle avant son audition à l'aveugle diffusée samedi 8 février. Elle chante depuis plus de 20 ans, entre "bals, piano-bars et clubs de jazz" et "a longtemps travaillé avec sa sœur". Mais elle a dit stop il y a cinq ans après avoir connu "pas mal de désillusion dans le métier". "Ça a été très dur. J'ai eu très envie de vivre ma spiritualité", raconte celle qui s'est installée chez des religieuses pendant deux ans. Une cohabitation qui lui a redonné envie de prendre le micro et "d'être dans la lumière".

Elle se lance sur "I'll Never Love Again" de Lady Gaga, extrait de la bande originale du film "A Star is Born". Pascal Obispo, Marc Lavoine et Lara Fabian se retournent sans hésiter. Cette dernière se lève même dès la dernière note pour applaudir la quinquagénaire. Il lui faudra un peu de temps pour prendre la parole, émue aux larmes comme elle avait pu l'être face à Maria lors de la première émission de la saison. Les trois coachs s'accordent sur le fait que Nathalie "a fait quelque chose de très grand". "À aucun moment, on a senti la moindre faille, la moindre fatigue. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez respiré dans cette chanson", commence Marc Lavoine, notant qu'elle na pas réagi quand les fauteuils ont bougé. "Vous êtes restée dans votre chanson, dans votre voix, dans votre corps. J'ai envie de vous dire bravo mademoiselle", lui dit-il.

Vous n'avez absolument pas mis de filtre et ça fait un bien fou - Lara Fabian

Pascal Obispo explique lui être "un peu troublé" face à cette "grande chanteuse" dont il a "senti la pureté". "On a senti un parcours magnifique même s'il a été chaotique. Pardon, je ne veux pas vous faire pleurer mais franchement, on connaît peu de chanteuses qui chantent comme ça", poursuit-il avant d'en citer trois : Céline Dion, Lara Fabian et Maurane, "notre copine à tous qui chantait divinement bien". "Quand vous avez chanté, j'entendais ces trois-là", assure-t-il. De l'autre côté de la rangée de fauteuils, Lara Fabian reprend ses esprits. Et lâche tout.

En vidéo THE VOICE 2020 - Nataly Vetrano tient sa revanche

"Ce qui est incroyable quand on est assis dans une émission comme celle-là, c'est qu'il n'y a plus d'interface entre nous et les gens. C'est pour ça que c'est tellement bon de voir des femmes comme vous. Parce qu'on se rappelle qu'au moment où on n'est plus freiné par cette interface, ou par des jugements quels qu'ils soient ou des combats que j'ai entendus dans votre voix de la première note à la dernière, on a la sensation qu'on peut être, l'espace de quelques minutes, libres d'être juste nous. Parfaitement imparfaites peut-être, mais juste nous. Vous n'avez absolument pas mis de filtre et ça fait un bien fou", déclare-t-elle d'une traite. Des mots qui auront su toucher Nathalie qui, sans surprise, choisit de rejoindre son équipe.

>> Retrouvez toutes les videos de "The Voice 2020" sur le site officiel de l'émission

Delphine DE FREITAS