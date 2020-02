VIDÉO - "The Voice 2020" - "Tu es une révolution" : la reprise des Beatles de Tom a mis tous les coachs d'accord

CARTON PLEIN - Le champion d'athlétisme de 19 ans a séduit Amel Bent, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine en ajoutant sa soul à "Let it be", l'un des morceaux les plus cultes du répertoire des quatre Anglais.

Il chante aussi bien qu'il court. Ancien champion de France d'athlétisme, Tom suit des études de sport dans une université américaine. Sa motivation ? La compétition. "J'adore ça. Je cherche constamment à me dépasser, c'est ce qui me permet d'avancer", lance-t-il. C'est avec le même état d'esprit que le jeune homme se présente à son audition à l'aveugle de "The Voice", diffusée ce samedi 8 février. "Je m'apprête à faire un sprint musical de deux minutes", annonce celui qui espère que l'émission va "peut-être lui ouvrir des portes". Il s'installe au piano et laisse la magie opérer.

Tom s'attaque à "Let it be" des Beatles. Un choix osé tant le morceau est culte. Mais Amel Bent et Pascal Obispo se retournent d'emblée. Suivis de près par Lara Fabian, qui appuie sur son buzzer avec le pied, et Marc Lavoine. À l'issue de sa prestation, les quatre coachs sont debout. "Il y a beaucoup de choses à dire évidemment mais en fait, très peu", souligne Pascal Obispo qui reste bouche bée en apprenant l'âge du talent en face de lui. "C'est sans doute une des chansons les plus connues du monde. Je l'ai écoutée des milliers de fois et c'est vrai que c'est très difficile quand j'entends des covers parce que rien ne me va, jamais", insiste-t-il.

Mais l'interprétation de Tom avait quelque chose en plus. "La soul que tu as mise dans cette chanson donne, pardon John et Paul, un supplément finalement", s'excuse presque Pascal Obispo qui va tenter le tout pour le tout pour convaincre le chanteur de rejoindre son équipe. Il se place à son tour au piano pour un duo improvisé. "Cette chanson est tellement incroyable, elle a donné d'autres chansons", explique-t-il avant d'en faire la démonstration en chantant son tube "Où et avec qui tu m'aimes" et "Le Chemin" de Kyo. Deux titres qui s'inspirent musicalement de "Let it be".

Vraiment, c'était assez bluffant. Pourquoi vous chantez aussi bien d'ailleurs ? C'est quand même assez énervant - Marc Lavoine

"C'est assez fabuleux d'être face à un artiste qui se met à nu et qui nous offre, avec toute cette humilité dont tu as été capable ce soir, une oeuvre comme celle des Beatles. J'ai ressenti une véritable vibration", note de son côté Lara Fabian. Marc Lavoine a apprécié "l'apaisement avec lequel il a chanté". "Vous avez chanté les mots, vous vous êtes construit avec eux. Vous étiez au rendez-vous de la chanson. Vraiment, c'était assez bluffant. Pourquoi vous chantez aussi bien d'ailleurs ? C'est quand même assez énervant", s'amuse-t-il. "Touchée au cœur", Amel Bent croit elle avoir percé Tom à jour. "Tu ne t'écoutes pas quand tu chantes (...). Je pense que tu ne sais même pas où tu vas quand tu la commences. Je suis sûre que si tu la refaisais tout de suite, tu ne la referais pas pareil. Je me trompe ?", lui lance-t-elle. Tom ne peut qu'acquiescer et écouter timidement la pluie de compliments qui suit. "À chaque fois que je vais t'écouter chanter, tu vas me faire vibrer différemment. À toi tout seul avec ton piano, tu es une révolution", ajoute Amel Bent. "La musique appartient à tout le monde. Quand elle est faite avec le cœur et avec le feeling, sans réfléchir, elle traverse les générations et elle transperce tous les cœurs", affirme-t-elle. Un discours suffisamment puissant pour convaincre le jeune homme d'intégrer son équipe.

Delphine DE FREITAS