VIDÉO - "You" sur Netflix : la série qui dérange (même) son acteur principal

Très vite, "You" se transforme en satire d’une génération hyper-connectée… avant de virer thriller macabre à la faveur d’un événement aussi horrifique qu’inattendu. Les rebondissements s’enchaînent à un rythme d’enfer, parfois à la lisière du grotesque. Et pourtant ça marche, grâce à l’étrange fascination qu’exerce Joe Goldberg sur les spectateurs, tiraillés entre humour noir et sens moral. Sur Penn Badgley, en revanche...





"Je ne voulais pas le faire. C’était too much", avouait il y a peu le comédien à "Entertainment Weekly". "J’étais dérangé par la nature du rôle. Et puis si c’est une histoire d’amour, qu’est-ce qu’elle signifie ?". Bonne question. Greg Berlanti et Sera Gamble, respectivement producteur et scénariste de "You", trouveront les mots justes pour que l'acteur dise finalement oui. "Ils m’ont aidé à comprendre l’humanité de Joe. Je savais que je serais mal à l’aise, et c’est pour ça qu’ils ont pensé que je serai le bon choix. Parce que je ne suis pas excité à l’idée de jouer quelqu’un de cette nature."