VIDÉO - "Qu'est-ce qui se passe quand... ?" : notre interview décalée du Palmashow avant son premier prime sur TF1

Le Palmashow est de retour sur le petit écran. Après un passage par le cinéma avec "La Folle Histoire de Max et Léon", le duo d'humoristes qui proposait les "Folles soirées" sur C8 débarque sur TF1 le 21 février avec un divertissement de 90 minutes baptisé "Ce soir, c’est Palmashow". Une belle promotion pour Grégoire Ludig et David Marsais qui se sont fait connaître en 2002 sur le Web.





En attendant de découvrir le programme qui mélange sketchs, parodies et fausses pubs, nous leur avons demandé de répondre à un questionnaire décalé en hommage à leurs "Very Bad Blagues" sur le thème "Qu’est-ce qui se passe quand… ?". Alors, qu’est-ce qui se passe quand on t'annonce que t'as un prime sur TF1, qu'une femme de 50 ans de drague ou que tu croises ton pire ennemi à l'aéroport ?