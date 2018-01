Qualifié de "ministre de la matraque", Gérard Collomb répond à l'écrivain Yann Moix

Après sa tribune choc contre la politique migratoire Emmanuel Macron, dans les colonnes de Libération, lundi 22 décembre, Yann Moix était ce mercredi l’invité de Yann Barthès sur le plateau de "Quotidien". L’écrivain, qui tourne actuellement un film documentaire à Calais pour Arte, a décrit la "logique infernale" à laquelle sont soumis les réfugiés qui souhaitent partir pour l’Angleterre.





"Il y avait autrefois des régimes dictatoriaux dans lesquels on ne laissait personne entrer […] Là, on est dans une démocratie qui empêcher les gens de s’en aller", a décrit Yann Moix, dénonçant une nouvelle fois les violences policières, se faisant le relais des associations d'aide aux migrants présentes sur place. "Les jeunes sont là-bas comme une souricière, ils sont faits comme des rats. Ils n’ont pas le choix que d’aller dix centimètres plus loin que là où on les tabasse."