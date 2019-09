Quand Muriel Robin découvre en direct les nouvelles attaques de Jean-Marie Bigard

L’humoriste, très engagée dans la lutte contre les violences conjugales, lui a ensuite répondu sur le fond. "Je ne veux pas de ce qu’il dit, je n’en ai pas envie. Je suis peut-être une grosse, comme il dit, il a le droit de le penser. On ne peut pas plaire à tout le monde", a rétorqué Muriel Robin, avant de s'adresser directement à son confrère.





"Jean-Marie, tu as une fille. Et j’espère vraiment qu’avec cette blague que tu as dite à la télévision, il n’y aura pas un garçon qui se sera dit ‘tiens, ça je vais le faire’. Et que ça ne tombera pas sur ta fille. C’est vraiment tout ce que je te souhaite parce que vraiment tu seras très malheureux."