Que vous réserve "Demain nous appartient" cet été ? Les héros de la série vendent (un peu) la mèche

Alors, que réserve l'été aux Sétois ? On a posé la question aux comédiens qui n'ont que cinq semaines d'avance sur les téléspectateurs en termes de tournage. "Il y a une grosse arche qui arrive", annonce Samira Lachhab qui conseille aux téléspectateurs de "s'accrocher". Mais refuse d'en dire plus. Contrairement à Ingrid Chauvin. "On va vraiment être au cœur de la famille Lazzari et de la famille Delcourt. Ce sera un été révélation", promet l'actrice. Luce Mouchel, qui joue sa mère Marianne déjà fortement marquée par les événements du prime, parle elle de "répercussions sur son personnage et le personnel de l'hôpital" où elle travaille. TF1 a officialisé dans la foulée la présence au générique de Véronique Jannot et Bernard Ménez dans le rôle des parents de Victoire et Sandrine Lazzari.