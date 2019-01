VIDÉO - Qui est Chloé Jouannet, la jeune actrice qui a crevé l'écran dans la série "Infidèle" ?

Son visage vous dit quelque chose ? C'est normal, vous avez dû voir son joli minois sur le compte Instagram de sa célèbre maman. Chloé Jouannet, la jeune comédienne qui donne la réplique à Claire Keim et Jonathan Zaccaï dans "Infidèle", dont TF1 a diffusé ce lundi les deux derniers épisodes, est en réalité la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet. La demoiselle âgée de 21 ans a choisi de suivre les traces de ses illustres parents, pour le plus grand plaisir de sa maman. "Ce soir fière de mon bébé dans la série Infidèle", avait ainsi posté sur son compte Instagram l'actrice de "Tout le monde debout" à l'issue de la diffusion des deux premiers épisodes.





Si elle n'est pas encore aussi célèbre que ses parents, Chloé Jouannet n'en est pas à son premier essai. La jeune femme qui interprète Candice, la fille des amis du couple Sandrelli, a décidé très tôt se suivre le chemin de ses géniteurs qui se sont séparés quand elle avait à peine 6 ans. Ses premiers pas devant la caméra, elle les a fait à 12 ans dans "Lucky Luke" aux côtés de sa mère et de Jean Dujardin.