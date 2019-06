Qui est Paul, le jeune candidat atteint du syndrome d'Asperger qui régale les fans des "12 coups de midi" ?

A l'occasion de la fête des pères, Ali, le papa de Paul, est venu soutenir son fils sur le plateau. L'occasion d'adresser un message tout particulier à Jean-Luc Reichmann. "Paul a vraiment changé, les voisins me parlent beaucoup de lui, on ne le reconnaît pas", a-t-il assuré. "Tout le monde me dit : 'C'est incroyable, on dirait avec Jean-Luc Reichmann qu'un deuxième père s'occupe de lui'". Des mots qui ont particulièrement touché l'animateur.





Ce dernier n'a pas hésité, lors d'une émission le mois dernier, à aider le jeune homme alors qu'il était pris d'une crise d'angoisse. Paul s'était laissé envahir par ses émotions et enchaînait les mauvaises réponses. Jean-Luc Reichmann avait alors su réagir pour le mettre à l'aise et l'apaiser. Une bienveillance saluée par la mère du candidat : "Je tenais à vous remercier Jean-Luc parce que vous avez parfaitement su gérer la crise hier. Vous êtes allé le chercher avec une grande élégance", avait salué le lendemain Sophie dans l'émission.