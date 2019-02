Qui est Ry X, l’auteur de la chanson "Berlin" qui a permis à Clem Chouteau de briller dans "The Voice" ?

Soprano lui a promis qu’il allait "retourner des stades". Mais c’est l’équipe de Mika que Clément "Clem" Chouteau, 21 ans, a décidé de rejoindre samedi soir après son audition à l’aveugle. Sur la scène de l’émission, le jeune homme a interprété "Berlin", un titre aérien du chanteur australien Ry X, encore peu connu en France. Mais que vous avez peut-être déjà entendu dans une pub pour une célèbre marque de téléviseurs japonaise.





Quelques heures après l’émission, cette ballade aérienne a grimpé tout en haut des ventes sur les plateformes de téléchargement. Une aubaine pour Ry X, de son vrai nom Ry Cuming, 31 ans, dont le nouvel album intitulé "Unfurl" est paru le 13 février dernier. "Berlin", elle, est extraite de son premier opus, "Dawn", paru en 2016. Mais elle figurait déjà sur un EP sorti trois ans plus tôt. "J’ai enregistré cette chanson en une prise, en live, je l’ai sortie, elle a touché les gens et c’est beau", racontait à l’époque le chanteur dans The Evening Standard.