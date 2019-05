Qui montera sur le trône de fer ? L'ultime épisode de "Game of Thrones" dévoile sa bande-annonce

Ecrire un article sur "Game of Thrones" sans rien révéler de l'intrigue, voilà la gymnastique intellectuelle à laquelle la presse est abonnée depuis un mois et le lancement d'une ultime saison 8 attendue comme le Saint-Graal par une armée de fans. On la poursuit à nouveau ce lundi 13 mai au lendemain d'un épisode 5 qui a fait des dégâts. Mais on ne vous en dira pas plus et on se contentera de lancer le décompte. Dans une semaine tout juste, la série culte de HBO tirera en effet sa révérence après huit saisons épiques. Et répondra donc à la question que tout le monde se pose : qui va s'emparer du trône de fer et régner sur les Sept royaumes ?





Pour maintenir en place les plus impatients, la chaîne américaine a publié un premier teaser mettant en scène plusieurs personnages principaux. 20 petites secondes qui ne disent rien de l'avenir de ces héros. Mais qui montrent un paysage complètement dévasté. Avec des morts à la clé ? "Il y a eu énormément d'émotions et on a beaucoup pleuré" dit au Parisien Maisie Williams (Arya) à propos de la lecture collective de ce dernier épisode de la série. Sophie Turner (Sansa) raconte elle avoir "eu besoin de prendre l'air, de marcher quelques heures". "C'était presque comme si quelqu'un de proche venait de mourir, j'ai ressenti un vide immense", se souvient-elle, évoquant son avenir personnel plutôt que celui de son personnage