VIDEO - Croyant être hors antenne, Anne-Elisabeth Lemoine se lâche face à Yann Barthès

Fou rire sur le plateau de Quotidien. Pour son émission diffusée ce lundi soir, Yann Barthès avait invité une autre animatrice phare des access prime-time, à savoir Anne-Elisabeth Lemoine. Ce soir-là, l'animatrice du talk-show C à Vous, sur France 5, était invitée à dévoiler les dessous de la préparation de sa quotidienne, accompagnée de ses chroniqueurs Patrick Cohen et Maxime Switek.

Très déçue, Anne-Elisabeth Lemoine disparaît du champ de la caméra et partage sa déception à voix haute. Le seul hic : en réalité, l'animatrice de France Télévisions était encore à l'antenne, en plein direct. "Oh non, ça a coupé ! Sérieux ? Je suis en direct là ?", lance Anne-Elisabeth Lemoine, tandis que Yann Barthès lui répond, en vain. Visiblement, la connexion est interrompue entre les équipes de TMC et de France 5. "Non, ça n'a pas coupé !", ne cesse de répéter Yann Barthès, entre deux rires. En plateau, l'équipe est hilare.

Anne-Elisabeth Lemoine, elle, semble très remontée par cette supposée coupure et le fait savoir sans retenue. "Bande de sal*uds !", lance-t-elle encore. "Ils ont coupé les Quotiputes !" Avant d'être informée que non, elle était bel et bien (et toujours) en direct. "Ah bon ?", s'exclame-t-elle, bouche-bée.