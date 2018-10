VIDÉO - "Danse avec les stars 9" : le jury a-t-il été injuste avec Pamela Anderson ? Regardez...

Elle a fait de son mieux. C’est avec un sourire crispé que Pamela Anderson s’est présentée samedi soir sur le parquet de "Danse avec les stars 9" pour le premier prime en direct de la saison. Et pour cause : la comédienne canadienne de 51 ans s’est blessée à une jambe durant les répétitions avec son partenaire Maxime Dereymez. Toute la semaine, elle a lutté pour être là ce soir, avec le soutien en coulisses de son compagnon footballeur.





Devant les caméras, l’ex-héroïne de "Alerte à Malibu" donne le change, comme si de rien n'était. Elle danse un Chacha sur le mythique "I’m every woman" de la reine de la soul Aretha Franklin. Arrivée une valise dans chaque main, elle tombe l’imperméable et révèle sa plastique dans une robe à paillettes. Très pro, elle secoue ses cheveux blonds, enchaîne les poses et semble en phase avec son partenaire... Il y a du niveau, c'est sûr. Et devant notre télé on se dit que le jury sera d’accord.