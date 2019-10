VIDEO - "Danse avec les stars" : Iris Mittenaere et Elsa Esnoult ont enflammé le parquet avec un baiser langoureux

CALIENTE – Samedi soir, pour fêter les 10 ans du programme, Iris Mittenaere est venue danser avec Elsa Esnoult et Anthony Colette. Et leur tango endiablé n'a pas laissé le public indifférent. Surtout la fin...

Elle a fait un retour remarqué. Samedi soir, à l'occasion du dixième anniversaire de "Danse avec les stars", Iris Mittenaere est revenue sur le plateau de l'émission dont elle a été finaliste en 2018. "I'm back ! Ça fait plus d'un an que la danse ne me quitte plus... que j'ai vécu une aventure de dingue dans 'Danse avec les stars'. Alors, lorsqu'ils m'ont proposé de retourner dans les salles d'entraînement pour pouvoir danser à nouveau sur le parquet qui m'a donné tant d'émotions, je n'ai pas résisté ! Je me sens si chanceuse de pouvoir ressentir à nouveau le plaisir de danser sur ce parquet, de raconter mon histoire à un ou une nouvelle de l'aventure, lui donner chaque conseil possible afin qu'il aille encore plus loin", expliquait la belle nordiste le 16 octobre sur son compte Instagram.

L'ex-Miss France a donc retrouvé son partenaire (et ex-petit ami) Anthony Colette pour tenter de débrider Elsa Esnoult. Et force est de constater que le courant est rapidement passé - non pas avec le premier - mais bien avec la chanteuse. "Le tango a été ma première danse et j'ai compris qu'il fallait en faire des caisses", a expliqué Miss Univers à la comédienne des "Mystères de l'amour" durant les répétitions. Pour l'aider à se lâcher et à affirmer sa féminité, Iris n'a pas hésité à emmener Elsa dans les coulisses du Paradis Latin, où elle se produit sur scène depuis plusieurs semaines, pour enfiler un costume de meneuse de revue et lui donner de précieux conseils.