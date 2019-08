"Le temps est assassin" : 3 bonnes raisons de succomber à la saga de rentrée de TF1 avec Mathilde Seigner et Jenifer

Elle est partout, jusque dans la musique du générique. Plus qu'un décor, l'Île de Beauté est le personnage principal de la série. L'équipe de tournage a travaillé essentiellement à Calvi et ses alentours pendant six mois pour s'imprégner pleinement de l'atmosphère corse. En enquêtant, Clotilde vient rouvrir de vieux dossiers que certains auraient aimé laisser fermés. "On est en Corse. Il y a ceux qui n'ont rien vu et ceux qui ne disent rien", martèle la mère de l'héroïne quand elle est jeune, résumant en une phrase cette culture du secret qui est partout et nulle part à la fois.





"On avait besoin de cette beauté fatale, de l'énergie incroyable de cette île qui en même temps cache des histoires atroces", a expliqué à LCI Caterina Murino lors du Festival de télévision de Monte-Carlo. "Je ne pense pas qu'on aurait pu tourner ailleurs en France, c'est vraiment une histoire corse", a ajouté l'actrice italienne qui campe Palma, la mère de l'héroïne. Attendez-vous donc à de sombres histoires de famille, à des affaires de pots-de-vin dans le secteur immobilier et à des explosions pour préserver l'identité corse du territoire. "Dallas, c'est de la gnognotte à côté", nous promet Mathilde Seigner.