VIDÉO - "Sept à Huit" : Jenifer raconte comment elle a "retrouvé l'envie" après son tragique accident de la route

Jenifer brise le silence. Dans un entretien diffusé dimanche dans l’émission "Sept à Huit", la chanteuse aborde pour la première fois l’accident de la route dans lequel elle a été impliquée en mars 2017. De retour d’un concert, la jeune femme et son équipe roulent à bord d’un van sur l’autoroute A1, dans l’Oise, lorsque le véhicule percute une voiture à l’arrêt. La collision fera deux victimes. Et plongera l’ancienne gagnante de la star "Academy" dans un profond désarroi.





Très émue, Jenifer raconte le drame en cherchant ses mots. "Je dormais. Je me suis réveillée avec un choc très brutal. On roulait vite. La voiture qu’on a percutée traînait sur des mètres… Et puis j’ai vu des images que je n’aurais pas dû voir. Certainement. De la voiture qui était devant. Des gens qui étaient à l’intérieur. On a attendu les secours, longtemps. C’était l’une des nuits les plus longues de ma vie."





Quelques heures après l’accident, la chanteuse a publié un tweet qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. "Nous avons eu une chance inouïe. Toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leur famille", écrivait-elle sur son compte officiel. Plus d’un an après les faits, Jenifer révèle que ce n’est pas elle qui l’a rédigé.