"On a payé son loyer et ses charges jusqu'à au moins ses 30 ans" : accusé de maltraitances, le père de Yann Moix se défend

Sa mère secrétaire l’aurait quant à elle blessé autrement : "Elle me poursuivait dans la cuisine avec des couteaux de boucher. Elle disait : 'je vais te tuer, mon plus beau jour sera quand je serai devant ta tombe' (…) Mon père a dû subir des violences qu’il a répétées. Ma mère non. Elle était comme une collabo. Elle informait régulièrement la Kommandantur des exactions que je pouvais commettre. Et comme c’était toujours très amplifié au téléphone (…) quand j’entendais les phares de la voiture clignoter derrière les volets, j’attendais d’être débarrassé de l’obligatoire correction que j’allais recevoir."





Plus loin dans l'interview, Yann Moix décrit avec émotion "des raclées sans la moindre raison au petit-déjeuner, à coups de pieds et à coups de poings", des punitions scatologiques, son père le barbouillant avec ses sous vêtements souillés... ou déposant ses excréments dans son assiette lorsqu'il recevait une petite amie. Il dénonce également un entourage muré dans le silence pendant toutes ces années. "Tout le monde était dans le déni le plus total. Vous allez à la piscine le dos lacéré et personne ne dit rien."