VIDEO - "Danse avec les stars 9" : Terence Telle et Fauve Hautot sont-ils déjà archi-favoris ?

Verdict ? Une standing ovation du jury et un public enthousiaste. "Quand tu danses, tu te sens vivant. Et le temps n’existe plus. Ce n’est que du ressenti… Et c’est bon !", savoure Fauve Hautot en prenant le micro, décidément leader de ce duo qui a tout pour dévorer cette nouvelle saison. "Pardon Terence, mais je suis très touché par Fauve", explique Patrick Dupont au mannequin, avant de lui prodiguer de précieux conseils.





"Vous dansez avec Fauve, qui met toute son âme. Toute sa vie dans chacun de ses mouvements (…) Je vais vous demander de vous appuyer sur elle et de vous inspirer d’elle. Parce que vous avez beaucoup de choses pour vous. Je ne vais pas faire la liste, on n’a pas le temps. Vous êtes dans le vestibule d’entrée et Fauve vous attend dans une pièce immense. Et vous êtes le bienvenu."