VIDÉO - "The Voice" : Soprano réussit enfin son "block" pour Tiphaine, sa "perle rare" venue chanter Adele

Ce dernier se dit "étonné" d'avoir été convaincu par cette chanson, devenue un peu malgré elle "la chanson stratégique" que les talents choisissent en masse pour leurs auditions à l'aveugle. "On est souvent dans la démonstration et on perd le côté humain mais tu étais dans la douceur", note-t-il. Il lui propose de rejoindre son équipe pour "un peu plus de folie". Mais c'est Soprano que Tiphaine prendra comme coach, à la grande surprise de sa famille en coulisses. "Il a bloqué Jenifer, je me suis dit : 'Il me veut'", explique-t-elle. CQFD.