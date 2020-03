Battles de "The Voice" : Lara Fabian sauve Cheyenne… et repêche Maria in extremis

C'était le moment le plus émouvant de la soirée. Et le plus fou aussi. Ce samedi, TF1 diffusait la première session des Battle de "The Voice". Un moment très intense pour les talents mais aussi pour les coachs qui se retrouvent face à des choix déchirants. C'était le cas de Lara Fabian. A la tête d'une équipe composée de 13 talents, la chanteuse a été forcée de faire un trio pour une de ses battles. Elle a donc choisi de mettre en compétition Cheyenne, Maria et Amaury sur le titre "You raise me up", trois talents aux univers singuliers qui ont offert une performance mémorable.

"Nous n'avons jamais vécu une telle intensité d'émotion sur une battle dans l'histoire de 'The Voice'", a estimé Nikos Aliagas tandis que Lara Fabian était en larmes. "J'ai été transporté à Brodaway, c'était extraordinaire", a réagi Marc Lavoine. "Vous nous avez fait voler et rêver, je suis tellement fière de vous. Ce soir ma tâche est injuste et tellement difficile", a concédé Lara Fabian qui a choisi de sauver Cheyenne.