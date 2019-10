"Right here, right now" : Fatboy Slim sample Greta Thunberg (et c'est bluffant)

MUSIQUE – Lors d'un concert en Angleterre, le célèbre DJ anglais Fatboy Slim a remixé le discours de Greta Thunberg à l'ONU avec son tube de la fin des années 90 "Right Here, Right Now". Le résultat vaut le détour.

C’est une seconde jeunesse pour un morceau mythique. Lors d'un concert le 4 octobre dernier en Angleterre, Fatboy Slim a repris son tube "Right here, right now" en samplant le discours de Greta Thunberg à l'ONU consacré au changement climatique. Le 23 septembre dernier, la jeune activiste suédoise livrait un plaidoyer vibrant. "Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, a change is coming, whether you like it or not” ("Ici et maintenant, c’est là que l'on fixe la limite. Le monde se réveille, un changement s'annonce, qu'on le veuille ou non"), martelait-elle en anglais.

Un discours qui a eu une résonance particulière pour le DJ anglais Fatboy Slim puisqu'il est l'auteur d'une chanson baptisée "Right here, right now" publiée en 1999 sur l'album "You've Come a Long Way, Baby". Le musicien avait d'ailleurs posté le 25 septembre dernier sur sa page officielle une vidéo réalisée par le groupe The Kiffness, qui avait déjà remixé le discours de la jeune fille avec son titre, accompagné d'une vidéo qui montrait les conséquences désastreuses du changement climatique.