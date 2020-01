VIDEO - Sébastien Demorand, l’ex-juré de "Masterchef", est mort à l'âge de 50 ans

Le monde de la gastronomie est en deuil. Le chroniqueur Sébastien Demorand est mort ce mardi 21 janvier des suites d’une longue maladie à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif, a rapporté "Le Point". Une information confirmée par TF1, qui a collaboré avec le chroniqueur. "C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la disparition de Sébastien Demorand, ancien juré de MasterChef. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches", a réagi la chaîn sur son compte Twitter.

Son diplôme de journalisme en poche, il débute sa carrière sur les ondes d'Europe 1 avant d'intégrer le célèbre guide "Gault & Millau" en 1999. Devenu critique indépendant, il collabore avec plusieurs journaux ("Le Parisien", "L'Optimum", "Fooding") et devient le spécialiste de la gastronomie sur RTL. Il est aussi connu pour avoir inventé le terme "bistronomie" en 2004, contraction de bistrot et gastronomie, pour désigner une cuisine à la fois savoureuse et conviviale. Frère du journaliste Nicolas Demorand, c'est en 2010 qu'il se fait connaître du grand public grâce à sa participation à "Masterchef". Il intègre le concours culinaire de TF1 aux côtés de Yves Camdebordes et Frédéric Anton. Il fera même une apparition dans la version américaine du programme pour juger les plats des quatre derniers candidats.