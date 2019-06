VIDÉO SEPT À HUIT - "Je me fous que me trouviez belle" : la leçon de force de Winnie Harlow, le mannequin atteinte de vitiligo

Suivie par plus de 6 millions d’abonnés sur Instagram, Winnie Harlow est consciente de son influence. Mais pour elle, il n’y a pas de recette miracle pour s'assumer et aller de l’avant. "Quand j’ai pris le pouvoir, que j’ai dit, ‘vous savez quoi, Je me fous que me trouviez belle ou non, moi je me trouve belle’, mon état d’esprit a changé", affirme-t-elle. "Cela doit venir de soi."