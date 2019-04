Un ex-élève emblématique de la Star Academy fait vibrer "The Voice" en République Tchèque

Le pouvoir de la musique est universel. Alors certains n'hésitent pas à tenter leur chance à l'étranger, loin de l’œil des caméras françaises qui les ont vus grandir. Après Gabriel des Kids United, qui s'est lancé dans l'aventure "The Voice" au Royaume-Uni, c'est Sofiane Tadjine qui s'est présenté aux auditions à l'aveugle du télécrochet "The Voice Česko Slovensko", diffusé en République Tchèque et en Slovaquie.





Sa prestation a été diffusée il y a trois semaines et a mis un peu de temps à arriver dans l'Hexagone. Passé par la saison 4 de la Star Academy, où il a côtoyé Grégory Lemarchal, le chanteur de 38 ans a l'habitude des caméras. La dernière fois que le public français l'a vu, il inondait les ondes avec son ode au "boule qui valait de l'or" de Nabilla, sa compagne de l'époque rencontrée sur le tournage de l'émission "Les Anges de la téléréalité".