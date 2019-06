Stéphane Plaza détrône Michel Cymes et devient l'animateur préféré des Français

Le présentateur de "Chasseurs d'appart" a partagé son enthousiasme et sa reconnaissance envers ses électeurs auprès de TV Magazine : "C’est le plus beau cadeau que le public pouvait me faire", "J’ai toujours été un gros travailleur, droit dans mes bottes, je me sens validé", a t-il expliqué. Stéphane Plaza a aussi raconté son émotion au moment de l'annonce de ces résultats : "J’ai versé une larme quand on me l’a appris".





Le présentateur/entrepreneur préféré des Français ne cesse d'allonger sa liste de compétences. En prime le mardi soir sur M6, bientôt de retour en access et pré-access, mais aussi durant les samedis après-midis, l’animateur est le visage le plus vu sur la chaîne ces dernières saisons. Mais Stéphane Plaza s'épanouit également au théâtre et au cinéma. Depuis 2016, on l'entend sur les ondes de RTL où il participe aux Grosses Têtes au côté de Laurent Ruquier. Il continue par ailleurs d'étendre sa marque dans l'immobilier avec son réseau d'agences "Stéphane Plaza immobilier", en partenariat avec M6. A la rentrée 2019, les téléspectateurs le retrouveront sur la chaîne à la tête d'une nouvelle émission d'architecture d'intérieur.