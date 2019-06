VIDÉO - "Stranger Things" : Netflix dévoile un utime trailer très sombre de la saison 3

Le compte à rebours a commencé. Le 4 juillet prochain, Netflix dévoilera la troisième saison de "Stranger Things". Pour faire patienter les fans, la plateforme a diffusé une nouvelle bande-annonce explosive qui donne plus de détails sur l’intrigue. Alors qu'on avait eu un aperçu de ce qui nous attendait dans un premier trailer diffusé en mars dernier, Netflix lève un peu plus le voile sur l'atmosphère des 8 nouveaux épisodes. Et l'été 1985 s'annonce chaud bouillant pour Eleven et ses petits camarades, qui ne sont pas au bout de leurs surprises.





Alors qu'ils pensaient tous que la demoiselle avait fermé la porte du Monde à l'Envers, ils vont découvrir avec horreur que le mal est bel et bien resté à Hawkins et qu'il compte tout anéantir sur son passage. "Vous nous avez laissé entrer, et maintenant vous allez devoir nous laisser rester. (…)Nous allons vous exterminer, nous allons exterminer vos amis et nous allons exterminer tout le monde", prévient la voix glaçante du monstre.