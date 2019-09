VIDÉO - Survolté, Fabrice Luchini révèle sa passion cachée pour l'émission de téléréalité "Les Marseillais"

CONFIDENCES -Fabrice Luchini a confié son goût pour les émissions de téléréalité ce lundi sur le plateau de "Quotidien". Venu défendre son dernier film "Alice et le maire" au cinéma le 2 octobre, l'enjoué comédien a avoué s’inspirer de la société actuelle dépeinte dans ces shows de jeunesse pour son processus de création artistique.

Surprise : l'acteur est "en mode love" pour les émissions de télé-réalité souvent taxées de vulgaires à cause de leurs candidats au langage fleuri et aux sujets légers, comme "Les Marseillais", qu'il appelle d'ailleurs "Les Marseillaises". Alors qu'une séquence du "Quiz du jour" s'amuse à lui faire deviner les propos vulgaires d'un candidat de l'émission de télé-réalité " La Bataille des Couples " diffusée sur TMC en proposant un extrait hilarant, le comédien demande à s'exprimer sur le sujet (passage à revoir à partir de la 29'53 minute, dans la vidéo ci-dessus).

Mais pourquoi ce trop plein de "love" pour cette culture télévisuelle, dont il connait même les audiences ? Pour le comédien, c'est un moyen de "comprendre cette époque" et ce, sans "mépris". Se défendant de "se moquer" des candidats de téléréalité, il a expliqué glaner de l'inspiration pour son propre spectacle au théâtre. "Il y a dans cette émission des bouffées de langage. Y'a un sketch de 10 minutes dans mon spectacle et c'est pas pour me moquer de la culture (...) simplement on veut comprendre cette époque (...) Il y a un public" a précisé Fabrice Luchini, face à un Yann Barthès très étonné.