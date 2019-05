VIDÉO - Taylor Swift : en opération séduction dans "The Voice", elle secoue le plateau avec les talents sur "Shake it off"

Taylor Swift est revenue plus tard dans l'émission pour interpréter son nouveau single "ME!". Et faire les yeux doux à un public qui la boude quelque peu. Elle a beau remplir des stades et avoir livré la tournée la plus lucrative de l'histoire aux Etats-Unis et battre des records de vues sur YouTube à chaque clip, la jeune femme a bien du mal à séduire la France où elle ne s'est plus produite depuis 2011.