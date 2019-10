"Je ne m'y attendais vraiment pas", confie Soan, vainqueur de "The Voice Kids 6"

INTERVIEW - C'est le premier garçon à remporter l'émission. Grand vainqueur de la sixième saison de "The Voice Kids", Soan nous a livré ses premières impressions.

Il est encore sonné par sa victoire. Et sa courte nuit. Sacré grand gagnant de la sixième saison de "The Voice Kids", Soan a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive. "Je me suis couché à 3 heures du matin. Je suis fatigué mais ça va. C’était une soirée très émouvante. Et une grosse surprise parce que je ne m’y attendais vraiment pas. Je ne réalise pas encore mais je suis super heureux", nous a confié le jeune garçon au lendemain de son sacre.

Face à des concurrents de taille, le jeune réunionnais de 11 ans a bouleversé le public avec sa reprise de "SOS d’un Terrien en détresse", de Daniel Balavoine. "On avait tous de belles voix mais je pense que c’est l’émotion qui a touché les gens. Et le choix de la chanson aussi", analyse le garçon qui fait preuve d'une maturité et d'une spiritualité étonnante pour son âge. "Mais je sais aussi faire le fou", rectifie Soan ravi de succéder à Angelina, la gagnante de l'an dernier, et d'être le premier garçon à remporter l'émission.