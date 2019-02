"The Voice" : Albi, le jeune crooner urbain, met les coachs en joie

"C'est difficile de prendre une chanson qui a tourné partout et que tout le monde a dans la tête, et d'arriver avec un autre univers. (…) Tu n'utilises même pas tout ton potentiel, je crois que tu n'es même pas conscient que tu peux faire plus", a estimé Soprano. "A 18 ans, chapeau bas". Pour Jenifer, Albi a su imposer sa personnalité. "Dès que tu as attaqué la chanson, on a oublié Bigflo et Oli. T'as le flow, t'as le groove, donc forcément on est obligés de se battre pour toi !", a déclaré Jenifer.





"T'es élégant, t'es gentleman. Tu n'es pas là pour blaguer, tu sais utiliser ta voix", a renchéri Mika. "Je sais que ce n'est pas mon registre, mais l'urgence de la voix c'est ça qui me concerne. Je veux me battre pour t'avoir dans mon équipe !". Des mots qui ont touché Albi puisqu'il a choisi d'intégrer l'équipe de Mika, ravi mais aussi extrêmement surpris par son choix.





