"The Voice" : François Ladrezeau et son chant guadeloupéen ont "apporté du soleil" sur le plateau

"C'est le cousin lui", s'amuse le talent à l'attention du coach. L'interprète de "Ma préférence à moi" se dit "heureux et fier que celui qui représente la Guadeloupe ce soir dans cette émission nous fasse quelque chose de véritablement ethnique". "On entend dans votre prestation le legs qu'a fait l'Afrique aux Antilles françaises. C'est beau, je crois, pour la France d'avoir aujourd'hui entendu cette musique-là qui vient des esclaves. Vous êtes un héritier de ça et vous parlez à la mémoire de notre pays et votre île", ajoute-t-il. François Ladrezeau s'appuie sur un proverbe créole pour faire son choix. "Le premier qui s'est retourné..." C'est donc vers Soprano qu'il se tourne. Le début d'une aventure, on l'imagine, pas comme les autres dans "The Voice".