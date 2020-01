VIDÉO - "The Voice 2020" : découvrez la première voix du télé-crochet

Fermez les yeux et ouvrez les oreilles. TF1 a dévoilé la première voix de la 9e saison de "The Voice" qui démarre le samedi 18 janvier. Dans le court extrait publié sur le compte Twitter officiel de l'émission, on peut entendre une reprise étonnante et absolument planante de "La Pluie", le titre d'Orelsan en duo avec Stromae. Et d'après les images, les coachs ont l'air sous le charme. Pour cette nouvelle saison, toujours présentée par Nikos Aliagas, le jury a fait peau neuve. Exit Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano qui cèdent leur place à Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. De quoi redonne un coup de boost une émission qui commençait à ronronner.