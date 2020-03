Battles de "The Voice 2020" : Louise Combier raconte sa "connexion" avec Marc Lavoine

J'ai l'habitude de chanter des chansons d'amour mais je ne l'avais jamais fait avec un homme. J'ai vraiment aimé l'expérience parce que sur scène on n'a pas de limite. J'ai adoré jouer et interpréter ce titre avec lui, même si ce n'était pas évident.

Je suis très heureuse même je trouve que c'est l'étape la plus difficile parce qu'on est face à un autre talent. Et même si c'est le jeu, je trouve ça cruel, voire injuste. Il n'y a pas un candidat meilleur et un moins bon. En sortant du plateau j'ai évidemment ressenti une joie mais aussi une tristesse immense pour Dompierre. Je n'avais pas envie de fanfaronner.

Sa douceur aura été sa plus grande force. Louise Combier a gagné son ticket pour les KO de "The Voice" ce samedi soir. Originaire de Lyon, la jeune chanteuse qui avait déjà ému Marc Lavoine durant les auditions à l'aveugle avec sa reprise de "Ton héritage", de Benjamin Biolay a de nouveau touché son coach. Pour sa deuxième battle de la soirée, Marc Lavoine avait choisi d'opposer Louise à Don Pierre sur "Dis lui toi que je t'aime", le titre de Vanessa Paradis écrit par Serge Gainsbourg. Un pur moment de grâce (voir la vidéo en tête de cet article) qui a permis à la jeune chanteuse âgée de 20 ans de prouver qu'il n'est pas nécessaire d'en faire des tonnes pour émouvoir.

"Dis-lui toi que je t'aime" : c'est un titre que vous connaissiez ?

Non je le ne connaissais pas avant. Mais quand j'ai su que Vanessa Paradis l'avait chanté et que Serge Gainsbourg l'avait écrit, j'étais vraiment contente. A la première écoute je n'ai pas adoré le titre, mais plus je l'écoutais, plus je me disais que je pouvais me l'accaparer. Au final, je suis vraiment contente d'être tombée sur cette chanson.

Dès que vous chantez, Marc Lavoine pleure. Qu'est-ce que vous lui avez fait ?

Tout le monde sait que Marc Lavoine est très sensible ! Je pense que ce titre doit beaucoup le toucher. Mais c'est vrai que j'ai senti une espèce de connexion entre lui et moi. On est tous les deux dans la mélancolie, c'est quelque chose qui nous lie.

Qu'avez-vous retenu du coaching de Marc Lavoine ?

Je connaissais très peu le personnage et j'ai été agréablement surprise. Je pense que je m'en souviendrais toute ma vie. J'ai découvert un artiste cultivé, très sensible et très honnête surtout. C'est aussi quelqu'un de très investi. Il m'avait dit de m'ouvrir plus, de moins froncer les sourcils et d'être plus avec le public. C'est ce que j'ai essayé de faire. Même si je n'ai pas réussi l'exercice à 100% ça m'a aidée.