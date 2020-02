VIDÉO - "The Voice 2020" : "C'est la chanson que je chante au karaoké" : Gustine a enchanté les coachs avec "Les Yeux revolver"

Elle avait déjà créé l'engouement avant sa participation. Gustine, la harpiste de 32 ans, a gagné son ticket pour les battles, ce samedi 8 février. La chanteuse de 32 ans a vu les quatre coachs se retourner pour sa reprise à la harpe des "Yeux revolver", de Marc Lavoine. Très touché par cette reprise, le nouveau coach a même improvisé un duo avec la candidate, qui n'en revenait pas. Car si Gustine a accepté de participer à "The Voice", c'était surtout pour relever le pari que lui avait lancé son petit ami.

Très à l'aise dans ses baskets, Gustine n'est pas une débutante. Directrice d'une école de musique à Reims, elle a accompagné à la harpe le musicien éléctro Fakir lors de sa tournée. Elle bidouille aussi des musiques électroniques "complètement barrées" où elle parle de "hamburgers et de chihuahua", comme elle nous l'a expliqué entre deux éclats de rire.

LCI : Vous qui vous définissez comme un électron libre, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à une émission comme "The Voice" ?

Gustine : En réalité la production m'avait contacté pour me proposer de passer un casting. Si j'ai accepté de les rencontrer, c'était en réalité pour leur donner mon CV parce que j'avais très envie de participer à une comédie musicale. Je venais de terminer une tournée de quatre ans avec Fakir, et j'avais adoré ça. Je voulais vraiment repartir sur les routes. Je leur ai dit que je ne venais pas pour "The Voice" mais ils m'ont demandé de chanter. Comme j'avais la harpe avec moi et je leur ai proposé une chanson paillarde pour rigoler ! Ils m'ont convaincue de me lancer car ils m'ont assuré que je pouvais faire ce que je voulais. Et je dois admettre suis agréablement surprise car j'avais des idées préconçues sur l'émission.

Vous avez expliqué que vous aviez en tête de revisiter le titre d'un des coachs. Pourquoi ?

Je ne pouvais pas passer cette épreuve au premier degré. Je n'en avais ni l'envie, ni le cran. Ça m'aurait stressé d'y aller en mode sérieux. En plus le côté concours me rebute complètement, donc je me suis dit que je venais juste pour m'amuser. Je trouvais que c'était un challenge drôle et culotté de reprendre le titre d'un des coachs.