VIDÉO – "The Voice 8" : bouleversée, Jenifer quitte le plateau après la performance de Tania, la fille de la chanteuse gitane Negrita

"Je tiens à vous dire que je ne suis pas un cadeau", lance Tania avant d’annoncer son choix aux coachs. "Je ne sais ni lire, ni écrire et en plus je suis gitane. Mais je chante avec le cœur." Sans surprise, c’est l’équipe de Jenifer qu’elle rejoint. Cette dernière s’en va saluer son talent, puis sa mère qui l’enlace longuement. Et lui murmure à l’oreille de prendre soin de sa fille.





Bouleversée, Jenifer raccompagne Tania et Negrita qui marche avec une cane, amputée d'une jambe suite à un accident de la route. La chanteuse retourne ensuite dans son fauteuil rouge et s’effondre, submergée par l’émotion. Réconfortée par Soprano, elle retire ses talons et quitte le plateau pour reprendre son souffle en coulisses. Sans doute le moment le plus touchant depuis le début de la saison.