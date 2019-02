Clem fait planer le jury de "The Voice" : "Tu vas retourner des stades"

Il a mis tout le monde d'accord. Clem, 21 ans, a sans doute réalisé la plus belle prestation de cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Accompagné de son piano, le jeune homme a livré une interprétation absolument divine de "Berlin" de RY X. Avec beaucoup de grâce et de simplicité, il a mis tous les coachs d'accord. "Tu as cette faculté que n'ont pas tous les hommes à chanter de façon facile en voix de tête. Ça a toujours énormément de charme quand un homme fait ça", a lancé Julien Clerc, resté bouche bée durant toute l'audition.





Très ému, le jeune homme qui écrit également ses propres chansons a accepté à la demande de Soprano de jouer une de ses compositions au piano. En plus d'avoir à nouveau bluffé le jury, il est parvenu à entraîner le public avec lui. "Toi juste avec ton gimmick, les accords, la musicalité, l'émotion que tu donnes, la voix comment tu la maîtrise, tu vas retourner des stades mon ami", a estimé Soprano. "Même si tu avais chanté ta propre composition, on se serait retournés".